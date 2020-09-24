Жена погибшего нардепа Давыденко обратилась к Зеленскому и Авакову из-за действий ЦИК

Фаворитка довыборов в Раду на 208-м округе на Черниговщине и жена погибшего нардепа Валерия Давиденко Людмила, которую отказываются регистрировать для участия в гонках, обратились к власти Украины.

Так, в четверг, 24 сентября, выступая перед зданием Центральной избирательной комиссии, она потребовала от президента Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Ирины Венедитковой и и.о. председателя ГБР Алексея Сухачова срочно вмешаться в ситуацию, защитить ее и остановить кулуарный заговор со стороны оппонентов против нее.

"Мне отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты в 208-м избирательном округе, ссылаясь на отсутствие документов, хотя все необходимые документы для регистрации мной были предоставлены в ЦИК. Я считаю это ущемлением моих прав как гражданки Украины. Погиб мой муж. Мне не оказывают никакой информации расследования дела. Отобрали бизнес нашей семьи сразу после убийства моего мужа. А теперь не дают мне возможности зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты в округе, где я родилась и где был дважды избран Валерий Давиденко. Фактически меня лишили возможности участвовать в выборах и быть избранной", – заявила Давыденко.

Она также попросила руководство государства и руководителей правоохранительных органов "защитить интересы людей, которые живут на территории шести районов этого округа и которые выразили желание поддержать мою кандидатуру и готовы, чтобы их интересы защищал конкретный человек, а не представитель партийных кланов".

Давыденко уточнила, что по надуманным причинам с подачи ее политических оппонентов и через какую-то техническую ошибку работников Миграционной службы ей отказывают в регистрации, ссылаясь якобы на проблемы с ее паспортом. При этом работники ДМС должны в течение суток исправить все недостатки в документах.

"Надеюсь на ваше взвешенное решение в интересах жителей общин 208-го избирательного округа. Надеюсь на вашу защиту моих конституционных прав и защиту украинской демократии. Прошу вас, господин президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, госпожа Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и господин и.о. председателя ГБР Алексей Сухачев, защитить меня от коварных действий политических оппонентов, которые используют грязные методы для того, чтобы не допустить до выборов", – отметила Давыденко.