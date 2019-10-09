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10 октября • обновлено в 05:07
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Жена главы Минюста получила высокую должность в Кабмине: что известно о назначении

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Новым заместителем министра цифровой трансформации Михаила Федорова ("Слуга народа") стала жена главы Минюста Дениса Малюськи Людмила Рабчинская.

Она вступит в должность 15 октября, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины на официальном сайте.

Рабчинская также будет курировать проект "еМалятко", сообщил на своей странице в Facebook Федоров.

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Людмила Рабчинская

Людмила Рабчинская

Facebook Ludmyla Rabchynska

"Рабчинская возглавляла в офисе реформ направление административных услуг. Я считаю ее лучшим специалистом в стране в этой сфере.

Основными достижениями стали сокращение сроков и количества документов, а также снижение коррупционного фактора при получении таких услуг, как: назначение субсидии, пенсии и регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации", – написал министр цифровой трансформации.

Людмила Рабчинская и Денис Малюська

Людмила Рабчинская и Денис Малюська

Facebook Ludmyla Rabchynska

Также стали известны другие заместители Федорова. Так, вопросами цифровой трансформации малого и среднего бизнеса, а также евроинтеграции займется соосновательница маркетингового агентства Quadrate 28 Валерия Ионан.

Бывший заместитель Главы агенства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб займется вопросами электронных услуг, идентификации и реестров.

Инвестор и основатель компании Adtelligent Александр Борняков будет отвечать за IT-отрасль.

Эксперт IT и телеком-секторов Александр Шелест будет отвечать за развитие цифровой инфраструктуры Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Федоров заявил, что за ближайшие три года правительство планирует полностью покрыть Украину скоростным интернетом. Через год-два это будет 3G/4G, а дальше в планах и 5G.

Кроме того, Федоров внес в Раду законопроект №1083, согласно которому украинцы будут обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные.

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Персоны
Михаил Федоров Денис Малюська
Место
Украина
Теги
политика Партия Слуга народа Кабинет министров Украины Министерство юстиции Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Всі знайомі, всі свої! Ото цифры у нас скоро будут - скорее бы клоуна в цифры превратили!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Как уже достали эти вонючие слуги! Где эти идиоты, голосовавшие за них? Без кумовства?
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