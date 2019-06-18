Жена люстрированного экс-прокурора: вокруг списка "Слуги народа" разгорелся новый скандал

В списке партии "Слуга народа" под 78 номером значится Ольга Кавун – жена люстрированного экс-прокурора.

По данным источника OBOZREVATEL, речь идет о покупке проходного места в списке. Супруг Ольги, Дмитрий Кавун, был заместителем прокурора Одесской и Харьковской областей во времена экс-президента Виктора Януковича. Его связывают тесные отношения с тогдашним генпрокурором Виктором Пшонкой.

После Революции Достоинства Кавун был люстрирован. В конце 2018 года он засветился в скандальной партии "Наши" Евгения Мураева.

Что интересно, в изначальном варианте списка "Слуги народа", жены экс-прокурора не было.

Ольга Кавун Instagram Ольги

Справка: Ольга Кавун окончила международный факультет Донецкого университета имени В. Стуса, а также Одесский национальный экономический университет по специальности "маркетинг". Обучалась в бизнес-школе KMBS при Киево-Могилянской Академии. По данным портала "Жизнь", является создателем мебельной фабрики Feronia и совладельцем салона красоты G.bar French.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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