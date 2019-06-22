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"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

1.4тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца Алексея Сокола и волонтера Анны Шинкаренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы познакомились на Книжном Арсенале в Киеве. Был тронут до глубины души, когда молодожены пригласили нас на свадьбу", – поделился Порошенко.

"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Facebook Петра Порошенко

"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Facebook Петра Порошенко

"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Facebook Петра Порошенко

"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Facebook Петра Порошенко

"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Facebook Петра Порошенко

"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Facebook Петра Порошенко

Новости
Порошенко: "Я никогда не думал о рейтингах, принимая необходимые для государства решения"

Политик отметил, что для него большая честь стать гостем праздника молодоженов и подарил икону, которая будет оберегать новую украинскую семью.

"Искренне поздравляю вас и желаю крепкой любви, как у нас с Мариной! Счастья вам,"Соколята", – написал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде.

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Персона
Петро Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Осипова Катюша
Осипова Катюша
Моя иcкрeнняя 6лагодаpноcть всeм тем, ктo покaзaл мне сaйт mekhosec.com/1rnpzl Пpостo прoйдя oпрос полyчилa пoчти пoлугoдовyю зaрплату)) Пользуйтесь, покa ecть вoзможность=)
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леня зе
леня зе
плюнул в монитор и грязно выругался.
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Ш. Олег
Ш. Олег
На любой приличной свадьбе должен присутствовать свадебный генерал, чо. :)
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