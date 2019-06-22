"Желаю крепкой любви, как у нас с Мариной!": Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца Алексея Сокола и волонтера Анны Шинкаренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы познакомились на Книжном Арсенале в Киеве. Был тронут до глубины души, когда молодожены пригласили нас на свадьбу", – поделился Порошенко.

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Политик отметил, что для него большая честь стать гостем праздника молодоженов и подарил икону, которая будет оберегать новую украинскую семью.

"Искренне поздравляю вас и желаю крепкой любви, как у нас с Мариной! Счастья вам,"Соколята", – написал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко рассказал, в чем готов помогать новой властной команде.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!