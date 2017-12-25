"Желания не возникало": известный украинский журналист отказался ехать в АТО

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не поехал бы воевать на Донбасс.

Такое высказывание прозвучало в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, хоть стрелять он и умеет, но желания поехать добровольцем в зону АТО у него не возникало.

"Нет, не возникало. Я считаю, что я могу сделать гораздо больше, чем с автоматом. Хотя автоматом пользоваться я умею, и хорошо умею", — заявил Гордон.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Гордон вызвал резонанс в сети своим выступлением в прямом эфире российского телевидения в четвертую годовщину начала Евромайдана.