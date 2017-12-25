УкрEngРус

"Желания не возникало": известный украинский журналист отказался ехать в АТО

6.4тЧитать новость на украинском

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не поехал бы воевать на Донбасс.

Такое высказывание прозвучало в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, хоть стрелять он и умеет, но желания поехать добровольцем в зону АТО у него не возникало.

Новости
Фарион против Гордона: экс-нардеп устроила новую истерику

"Нет, не возникало. Я считаю, что я могу сделать гораздо больше, чем с автоматом. Хотя автоматом пользоваться я умею, и хорошо умею", — заявил Гордон.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Гордон вызвал резонанс в сети своим выступлением в прямом эфире российского телевидения в четвертую годовщину начала Евромайдана.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Дмитрий Гордон
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости