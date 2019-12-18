Жебривский: впечатление, что продажа земли - единственная цель Зеленского

Заявления и действия властной команды президента Владимира Зеленского вызывают подозрение, что их главная задача - распродажа земли и государственных предприятий. Поэтому те, кто протестуют против земельной реформы, имеют основания для беспокойства - но должны воздержаться от насилия в ходе мирных акций.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Нынешняя властная команда во главе с Зеленским не определили ни целей, на задач, для реализации которых они пошли во власть. Что хотят Зеленский и команда сделать с Украиной? Я задавал этот вопрос еще во время президентской кампании, но пока не получил на него ответа . Вместе с тем есть две вещи, которые эта команда усиленно педалирует: это продажа земли и "предновогодняя распродажа" государственных предприятий без инвестиционных обязательств", - подчеркнул политик.

В подтверждение своих слов Жебривский привел пример с Харьковским заводом транспортного машиностроения имени Малышева.

"Недавно Зеленский ездил на завод Малышева - это около 300 га земли в центре Харькова. По результатам поездки власть сказала: там выпустили всего один танк, видимо, это предприятие неэффективно, давайте его продадим. Без инвестиционных обязательств, без сохранения профиля, без сохранение рабочих мест - без ничего! Понятно, что тот, кто его купит, получит огромный массив земли - ради нее, собственно, и будут покупать. И никто не будет развивать производство. не будет там ни производства!" - подчеркнул Жебривский.

"И поэтому у меня такое впечатление, что те, кто, манипулируя украинским обществом, привели этих людей к власти, поставили перед ними две задачи: обеспечить продажу земли и распродажу государственных предприятий, а вместе с ними - и земли под этими предприятиями в центрах крупных городов", - добавил политик.

Он также резко высказался против силового противостояния, которое состоялось 17 декабря под Верховной Радой между правоохранителями и участниками акции протеста против принятия "земельной реформы" в ее нынешнем виде.

"То, что силовое противостояние произошло, мне не нравится, потому что в действительности это дестабилизация. Мирные протесты, особенно те, что касаются земли и той распродажи, которую хочет устроить нынешняя власть - нужны. Но - извините: с дубинками идти на такие акции - не думаю, что это правильно. Это точно не приведет ни к единству украинцев, ни к чему-то хорошему. А вот к дестабилизации в Украине вполне может привести", - отметил Жебривский.

Он призвал участников мирных протестных акций делать все возможное, чтобы сохранить мирный характер протестов.

"Молодым ребятам из "Нацдружин", моим побратимам- бывшим АТОшникам - я хочу сказать: вы правильно делаете, что протестуете. Вы имеете право на протест. Но применять силу - это последнее, что мы можем делать", - подчеркнул политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 17 декабря, под зданием парламента прошли массовые митинги противников земельной реформы и владельцев автомобилей на еврономерах. Митинги переросли в серьезные столкновения протестующих и правоохранителей. Пострадали 19 человек с обеих сторон. Один из раненых правоохранителей - в тяжелом состоянии.

На следующий день, 18 декабря, протесты продолжились.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram