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Глава Донетчины Жебривский подал в отставку

7.2тЧитать новость на украинском

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку

О этом решении он объявил на своей странице в Facebook.

Жебривский подчеркнул, что три года его работы во главе Донецкой ВГА были невероятно тяжелые, "однако насыщенные и интересные".

"Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником. В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей моей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!" - подчеркнул Жебривский.

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Напомним, ранее Жебривского засекли на отдыхе в ОАЭ, после чего он объяснил, откуда у него по $1000 на отдых в день.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Павел Жебривский
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Глава Донецкой администрации находится в Донецке. А в Донецке свидурям не место.
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