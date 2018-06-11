Глава Донетчины Жебривский подал в отставку

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку

О этом решении он объявил на своей странице в Facebook.

Жебривский подчеркнул, что три года его работы во главе Донецкой ВГА были невероятно тяжелые, "однако насыщенные и интересные".

"Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником. В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей моей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина - это Украина!" - подчеркнул Жебривский.

Напомним, ранее Жебривского засекли на отдыхе в ОАЭ, после чего он объяснил, откуда у него по $1000 на отдых в день.