Жебривский назвал причины отставки и проболтался о новой должности

Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский, который ушел в отставку 11 июня, назвал это осознанным решением.

На пресс-конференции в Краматорске он заявил, что его увольнение никем не готовилась, передает "Укринформ".

"Никто не готовил мою отставку. Это осознанное решение, и президент понял и поддержал меня", ― сказал Жебривский.

Он сказал, что готов работать "в сфере, которая будет нужна государству". Также он отметил, что встречается с президентом Украины Петром Порошенко сегодня, 14 июня, в 20:30. Именно на этой встрече станет известно о его следующей должности.

Жебривский не назвал, о каком именно посте идет речь, но заявил, что останется "в команде президента".

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Павел Жебривский может занять должность заместителя генерального прокурора.