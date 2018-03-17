Ждите провокаций: МИД Украины сделало предупреждение из-за выборов Путина

Министерство иностранных дел прогнозирует большое количество провокаций в Украине из-за президентских выборов в Российской Федерации 18 марта.

Об этом рассказала спикер МИД Марьяна Беца "Українським новинам", отметив, что многие провокации могут быть организованы непосредственно самой Россией.

"Провокаций завтра будет очень много. Я удивлюсь, если завтра их не будет. Если их не будет на избирательных участках, они будут на линии разграничения", - заявила Беца.

Она подчеркнула, что в ответ на просьбу российской стороны Украина усилит безопасность российских посольства и консульств.

"Сама Россия выразила просьбу усилить охрану дипучреждений на время выборов. Вот мы и обеспечиваем правопорядок, правоохранительные органы обеспечат усиленную охрану дипучреждений: посольства в Киеве, генконсульств в Одессе, Львове, Харькове", - рассказала спикер МИД.

Также Беца прокомментировала запрет Украины голосовать россиянам в дипучреждениях страны, отметив, что свое избирательное право они могут реализовать на территории РФ.

"Если они хотят проголосовать, пожалуйста, есть Российская Федерация, туда можно быстро доехать... Мы сознательно на это идем, это нелегитимные выборы на украинской территории - в оккупированном Крыму. Откажитесь от выборов в Крыму - и мы позволим голосовать", - добавила она.

Как писал "Обозреватель", ранее генерал спрогнозировал планы Путина по Украине после выборов.