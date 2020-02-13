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13 февраля • обновлено в 11:35
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"Ждем указания Зеленского!" В "Слуге народа" объяснились касательно "особого" статуса ОРДЛО

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В законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" не будет прописан особый статус ОРДЛО.

Об этом заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, эта позиция совпадает с виденьем ситуации президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В "Слуге народа" объяснились касательно "особого" статуса ОРДЛО

В "Слуге народа" объяснились касательно "особого" статуса ОРДЛО

"Лига"

"Оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – Ред.) были без какого-либо "особого статуса", – сказал Корниенко.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта, он ответил, что нардепы ждут внешнеполитического сигнала от президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".

  • Руководители фракции "Слуга народа" 10 декабря зарегистрировали в ВРУ законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

  • Документ под номером 2569 инициировали глава фракции Давид Арахамия и его первый заместитель, по совместительству глава партии Корниенко.

  • В декабре прошлого года появился текст проекта, который предлагает изменения в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
На следующих выборах в Верховную Раду победит Опозийионный Блок и тогда особый статус таки запишут в Конституцию.
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