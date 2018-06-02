Ждем санкции: Княгиня Романова незаконно проехалась по Крымскому мосту

Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна Романова и ее сын князь Георгий Михайлович незаконно прибыли в Крым и проехались по Керченскому мосту.

Об этом сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич, передает "РИА Новости".

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Визит представителей императорского дома посвящен 235-летию вхождения Крыма в состав Российской империи. Сначала монархи получили благословение митрополита Феодосийского и Керченского Платона, затем побывали в Краснодарском крае, после чего вернулись на полуостров.

"Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь сел за руль автомобиля российского производства LADA Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту", — сказал Пилькевич.

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По его словам, у представителей Императорского дома "остались невероятные ощущения, так как Крымский мост – это жемчужина и достояние многонационального народа России".

Великая княгиня также заявила о законности присоединения Крыма к России и необходимости это признать.

Стоит отметить, что Мария Романова и ее сын являются гражданами Испании и попали в Крым с нарушением украинского законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия Крымского моста. 16 мая по нему запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества.