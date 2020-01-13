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13 января • обновлено в 11:37
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"Ждем, как лохи!" Зеленского разгромили за реакцию на сбитый в Иране самолет

3.4т
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Офис президента Украины Владимира Зеленского отличился медлительностью и нерешительность в ситуации со сбитым в Иране Boeing 737 (самолет МАУ).

Об этом в интервью "Апострофу" заявил политтехнолог и специалист по коммуникациям Денис Богуш, отметив, что украинская сторона проиграла не только по скорости реакции, но и по "адекватности и контенту".

"Украина систематически показывает свою неспособность и импотентность в реагировании на подобные ситуации, хотя может выступить самым сильным экспертом в этой области, так как это наш самолет, мы обладаем эксклюзивной информацией. Но про это даже никто не говорит. Украина могла бы рассказать, что произошло с "Боингом", но мы, как лохи, сидим и ждем, что скажут США, а также другие страны, у которых есть хоть какая-то разведка", – рассказал Богуш.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты и пользователи сети раскритиковали Зеленского за отсутствие быстрых реакций на трагедию с лайнером в Иране, однако американское издание The Washington Post объяснило, почему президент Украины "молчал" и как "вышел сухим из воды".

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Украина систематически показывает свою неспособность и импотентность" дальше можно не продолжать, масло масляное выходит)
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"...но мы, как лохи, сидим и ждем...", – рассказал Богуш.------------ от судьбы не уйдешь.---------
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