Зеленскому подсказали, как победить Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя соглашаться на условный мир на Донбассе по "формуле Штайнмайера", поскольку это будет означать политическое самоубийство.

Перемирия и прекращения огня можно добиться, если заморозить конфликт с привлечением международных миротворцев на линию разграничения. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Также он отметил, что для достижения этой цели Запад может пойти на какие-то уступки Владимиру Путину, а Владимир Зеленский выполнит предвыборное обещание –прекратит огонь.

Зеленскому рассказали, как победить Путина

"Он обещал людям мир – народ же голосовал за то, чтобы не погибали люди, чтобы прекратилось кровопролитие. За это народ голосовал, а не за минские соглашения. Постепенно надо склонять общественное мнение к тому, что соглашения в Минске – это попытка подчинения Украины, это кремлевский обман. Нужно начинать с разведения сторон, затем создать демилитаризованную миротворческую зону. Нужно заморозить конфликт и ждать, когда развалится российская империя. Других решений в сегодняшней ситуации нет", – заявил Пионтковский.

Новости Трамп и Зеленский создали кризис мировоззрения в России

Также политолог рассказал, почему не выдерживается перемирие на линии разведения сторон.

"Потому что Москва специально оказывает давление перестрелками, чтобы вызвать крики: мол, давайте мир. И тут же Москва говорит: чтобы наступил мир, давайте политическое урегулирование", – заявил Андрей Пионтковский.

Он добавил, что это было прекрасно продемонстрировано в Минске. Когда Путин понял, что Кучма не подпишет соглашение, он сказал: тогда не будет разведения войск в тех двух точках, в которых было согласовано.

Андрей Пионтковский Апостроф

Кроме того, Пионтковский призвал разоблачить тактику Москвы, которая построена на шантаже, и добиться какой-то демилитаризованной зоны с миротворцами ООН, которые, действительно, следили бы за прекращением войны.

"Это сложная, но реальная цель – прекратить перестрелки на линии огня, добиться перемирия. Практически это замороженный конфликт, как в Приднестровье. Но то, что предлагает Путин, это намного хуже. Цель Москвы – признать целый плацдарм врага частью Украины и открыть им дорогу во всю Украину, втолкнуть раковую опухоль в тело Украины", – резюмировал политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США засекретили разговор Трампа и Путина. Это произошло поле скандала с Зеленским.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал