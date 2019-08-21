"Нет понимания!" Разумкова раскритиковали за слова о войне на Донбассе

Чтобы завершить войну на Донбассе, необходимо юридически признать факт ее существования – а это прерогатива как раз Верховной Рады Украины.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов, комментируя заявление лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова о том, что войну на Донбассе быстро закончить не удастся, и "решает это совсем не парламент".

"Его (заявление Разумкова. – Ред.) нужно расценивать в том контексте, что нет стратегии и понимания того, что происходит на востоке Украины. Либо есть заинтересованность в том, чтобы статус-кво этой войны сохранялся бесконечно долго. Только такие выводы можно сделать", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что очень многое зависит именно от парламента.

"Нельзя завершить то, чего не существует. А войны у нас не существует – юридически. Чтобы ее завершить, нужно начать с того, что признать факт ее существования. А потом уже нужно искать пути для ее завершения и решения спорных вопросов", – объяснил эксперт.

При этом Жданов добавил, что если Верховная Рада признает факт вооруженной агрессии, то другим странам придется на это реагировать.

"Международное сообщество будет вынуждено поддерживать существующую систему международной безопасности и реагировать на факт войны в центре европейского континента…. Либо – системы международной безопасности не существует. Тогда зачем ООН и остальные международные организации?" – уточнил он свою мысль.

Дмитрий Разумков Facebook.com/Дмитрий Разумков

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков заявлял, что проблема возвращения Украине аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса не решается законами.

Его последнее заявление звучало так: "Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе".

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