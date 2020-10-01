"Слуга" Беленюк рассказал, как переносит COVID-19, и предупредил украинцев

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк, который заразился коронавирусом, идет на поправку и чувствует себя лучше.

О своей болезни чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе и политик рассказал в прямом эфире в Facebook 1 октября. "Я себя чувствую практически идеально", – сказал он, но подчеркнул, что "расслабляться" еще слишком рано.

"Слуга" сообщил, что решил не торопиться прекращать самоизоляцию и "щадящий режим".

На вопрос подписчиков, пропадали ли у него обоняние и вкусовые ощущения, Беленюк ответил: "Все на месте, все слышу, аппетит – дай бог каждому, пью чай или теплую воду с лимоном, все свои показатели измеряю и контролирую".

"Недавно разговаривал со своим тренером, который, после того как его тест оказался положительным, пять дней посидел на самоизоляции, почувствовал себя отлично, как я сейчас, и решил – хватит сидеть, побежал заниматься делами. И через день температура поднялась до 39,5. Восемь дней не могли сбить температуру. Двусторонняя пневмония, сейчас разговаривали – я не узнал его голос, еле разговаривает", – отметил Беленюк.

Он посоветовал тем, кто заразился COVID-19, сначала дождаться отрицательного теста, а потом, под наблюдением терапевта или домашнего врача, выводить организм "из этой ситуации". Тогда, как сказал народный депутат, можно обойтись без особых последствий для здоровья.

"Учитывая, какие могут быть последствия, лучше отсидеться дома, самоизолироваться и не "газовать" раньше времени. Никакая спешка, причины и дела не стоят здоровья. Поэтому лучше перестраховаться, пересидеть", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовятся 4-5 новых лекарств от коронавируса.