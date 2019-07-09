Жадан предложил сделать Притулу спикером Рады

Известный украинский писатель Сергей Жадан заявил, что видит шоумена, волонтера Сергея Притулу спикером Верховной Рады. Он баллотируется на выборах от партии Святослава Вакарчука "Голос".

Жадан выразил уверенность в том, что такие люди, как Притула, обязательно должны оказаться в новом парламенте. Свое видеообращение с такой инициативой писатель опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Cергей Жадан и Сергей Притула

"Я действительно убежден, что присутствие Сергея в новом украинском парламенте будет нелишним, там нужны такие люди. И я могу себе четко представить, как Сергей Притула может стать, например, спикером нового украинского парламента", – сказал Жадан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула рассказал о своем вступлении в партию "Голос" и о том, почему попросил Вакарчука поставить его аж 30 номером в списке.

Также он не исключил создания коалиции с партией "Слуга народа", но в то же время признался, чего опасается политсила Вакарчука.

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