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Жадан предложил сделать Притулу спикером Рады

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Известный украинский писатель Сергей Жадан заявил, что видит шоумена, волонтера Сергея Притулу спикером Верховной Рады. Он баллотируется на выборах от партии Святослава Вакарчука "Голос".

Жадан выразил уверенность в том, что такие люди, как Притула, обязательно должны оказаться в новом парламенте. Свое видеообращение с такой инициативой писатель опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Cергей Жадан и Сергей Притула

Cергей Жадан и Сергей Притула

"Я действительно убежден, что присутствие Сергея в новом украинском парламенте будет нелишним, там нужны такие люди. И я могу себе четко представить, как Сергей Притула может стать, например, спикером нового украинского парламента", – сказал Жадан.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула рассказал о своем вступлении в партию "Голос" и о том, почему попросил Вакарчука поставить его аж 30 номером в списке.

Также он не исключил создания коалиции с партией "Слуга народа", но в то же время признался, чего опасается политсила Вакарчука.

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Персоны
Сергей ЖаданСергей ПритулаСвятослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос"Верховная Рада Украины
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Serov Oleg
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