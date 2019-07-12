"Жаба и гадюка": Притула сделал подарок Мураеву в прямом эфире. Видео

Известный телеведущий, кандидат в народные депутаты от партии "Голос" Сергей Притула забавно потроллил представителя "Оппозиционного блока" Евгения Мураева. В эфире политического ток-шоу "Право на власть" шоумен предложил отдать ему свое эфирное время, назвав это "подарком".

Притула признался, что главным политическим событием 2019 года для него является распад "Оппоблока" на "жабу и гадюку" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не буду говорить за всю партию "Голос", однако лично считаю, что главным политическим событием политического года в Украине вообще являются даже не президентские выборы, а распад "Оппозиционного блока" на "жабу и гадюку". Поэтому все мои реплики, которые остались, я отдаю господину Мураеву, потому что так "мочить" Медведчука, как он, здесь больше не умеет никто", – сказал шоумен.

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Перед этим Мураев возмущался, что ему не дают высказаться и ответить на слова Притулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выборами президента Украины "Оппозиционный блок" распался на две части. Одна часть пошла вместе с Юрием Бойко ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), другая — осталась с Александром Вилкулом ("Оппозиционный блок").

10 июля 2019 года Мураев вступил в парламентскую фракцию "Оппоблока".

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