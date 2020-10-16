Интрига была короткой - мы наконец узнали полный список вопросов от президента Владимира Зеленского. Если на Банковой не передумают либо не опровергнут слив, то 25 октября до или после голосования вам предложат по желанию определиться еще с пятью важными решениями, которые могут повлиять на ваше личное будущее и нашего государства в целом.

Итак, что интересует главу государства (или его команду):

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Вопросы интересны сами по себе, но я призываю вас посмотреть дальше на их содержания. Например, ко всем 5 пунктов можно поставить уточнения "когда?". К каждому из вопросов можно поставить менее 5 уточняющих.

Возьмем первый, который уже озвучил Владимир Зеленский - о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах:

1. Коррупция в особо крупных размерах - это сколько?

2. А судьи кто?

3. Когда начнем и какая давность преступления?

4. На друзей эта идея будет распространяться или только на врагов?

5. Почему в тексте написали именно идею, а не закон или хотя бы наказание?

В общем, это все выглядит как давно известная формула "за все хорошее, против всего плохого" и может (здесь важно, что истинных мотивов и возможных результатов мы не знаем) в итоге быть использовано для манипуляции нашими или зарубежными политиками. Из какой страны, думаю, очевидно.

Поэтому если вы не можете точно спрогнозировать последствия вашего ответа хотя бы на один из вопросов от президента для вас лично и государства в целом, то не берите участие в этом опросе.

Конечно, в Офисе президента заявили, что опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но в политике просто так ничего не делается, особенно в таких масштабах.