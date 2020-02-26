Зеркаль заметила изменения у Зеленского из-за президентства

Президент Украины Владимир Зеленский очень изменился, спустя девять месяцев после своей инаугурации.

Об этом рассказала бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью "Европравде". "Работа президента – это тяжелое бремя, поэтому думаю, что ему очень трудно. К тому же любой человек, не работавший в системе, непременно получит стресс, когда столкнется с системой и поймет все ее проблемы, все задачи, которые стоят перед руководителем государства.Поэтому, конечно, он меняется", – подчеркнула она.

Елена Зеркаль "ЗН"

В то же время, Зеркаль уточнила, что не знает, как эта реальность его меняет, так как не общается с главой государства.

"Я не входила в команду и не выходила из команды. Я работала только в последние дни подготовки к инаугурации и во время самой инаугурации – а после этого я вернулась в МИД", – сказала Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль говорила, что количество сценариев на столе у президента России Владимира Путина превышает ожидания Киева.

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