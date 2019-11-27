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29 ноября • обновлено в 12:10
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Зеркаль рассказала, куда уходит из МИД

6.7т
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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после увольнения намерена работать в области гражданского общества.

Чиновница в комментарии "Укринформу" отметила, что после госслужбы она будет создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала.

По мнению Зеркаль, в Украине многие годы работа по этой тематике ни велась вообще. При этом дипломат подчеркнула, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает.

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Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что покинет свой пост сразу после процессуальных слушаний в Гааге по новому арбитражу, связанному с захватом Россией украинских моряков и кораблей в ноябре 2018 года.

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Слово и Дело

Свой уход Зеркаль объяснила тем, что "не может оказывать сопротивление (России. – Ред.), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".

Директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский считает, что в министерстве уже начали искать замену заместителю министра Елене Зеркаль.

Также российский адвокат Николай Полозов сообщил, что власти России с радостью воспримут отставку замглавы МИД Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Перепил Недо
Перепил Недо
Порядочные люди даже на 1 гектаре не сядут рядом с Зелёной плесенью. Зеро пора списывать в тираж.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Поц "Янелох" розганяет всех грамотных клерков, способных драть москалей. Сам, как проститутка, у Путлера строчит, Украину сдает и нормальных дипломатов онулирует. Пора его сносить, как Януковоща, иначе будет Украине горе.
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