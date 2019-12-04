Зеркаль призналась в конфликте с командой Зеленского

Помощник президента Украины Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, просил замминистра иностранных дел Елену Зеркаль "прекратить медиаактивность".

Об это она сама рассказал во время эфира на "Радио НВ". Она пояснила, что в начале сентября этого года она общалась с Ермаком по поводу ее интервью.

"И он (Ермак – Ред.) настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода. И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента – Ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев", – поделилась чиновница.

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Зеркаль добавила, что после разговора с Ермаком у нее не вышло ни одного интервью или даже поста в соцсетях.

Замминистра отметила, что просьба помощника президента касалась не каких-то конкретных тем, а ей в целом не рекомендовалось давать какие-либо комментарии. Она пояснила, что прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

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По мнению Зеркаль, просьба Ермака строилась на том, что она не была частью команды Зеленского, поэтому ее комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль попросила Кабмин уволить ее по собственному желанию.

Позже Елена Зеркаль рассказал, что после увольнения намерена работать в области гражданского общества.

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