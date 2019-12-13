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13 декабря • обновлено в 20:38
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Зеркаль назвала главный недостаток Зеленского

5.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.

Такое мнение выразила бывшая заместительница главы МИД Елена Зеркаль в интервью Янине Соколовой ("Рандеву"), передает 5 канал.

По словам Зеркаль, это один из главных недостатков президента, который также был у всех предшественников Зеленского.

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"Им нравилось работать с преданными людьми, а не с профессиональными. К сожалению, этот недостаток присущ и нынешнему [президенту]", – заявила она.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль назвала плюсы и минусы переговоров Зеленского с Путиным в рамках "нормандского саммита", заявив, что Украина была вынуждена пойти на компромисс с агрессором.

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Персоны
Елена Зеркаль Владимир Зеленский Янина Соколова
Место
Украина
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Иванович Василий
Иванович Василий
К сожалению, "внезапных" профессионалов в управлении - не бывает, а те управленцы, кто мнит себя способным поставить профессионалов на поток, как, например, в России - неизбежно упирается в бюрократизм вместо профессионализма. Здесь сама Зеркаль ошибается в логике, потому что профессионализм зависит от устойчивости групп политиков как постоянных конкурентов на поле выборов, причем конкурентов сменяемых друг другом. Только тогда внутри рождаются группы-команды из профи, и только тогда любой новый имеет круг стабильных обслуживающих полит-группу профи. А не так, как при появлении "человека из ниоткуда". И не так, как у Путина, где бюрократическая система есть фильтр-отбор, порождающий полит-преданность и полит-увёртливость как качество "якобы профи" вместо профессионализма.
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Johnson Peter
Johnson Peter
Те, до він совок, звіздун і «дегенерат без роду і племені»?
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха..вошка і похдан "і в радості і в горі"..І скоро в ростові..бу-га-га-га-га..
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