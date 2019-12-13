Зеркаль назвала главный недостаток Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.

Такое мнение выразила бывшая заместительница главы МИД Елена Зеркаль в интервью Янине Соколовой ("Рандеву"), передает 5 канал.

По словам Зеркаль, это один из главных недостатков президента, который также был у всех предшественников Зеленского.

"Им нравилось работать с преданными людьми, а не с профессиональными. К сожалению, этот недостаток присущ и нынешнему [президенту]", – заявила она.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль назвала плюсы и минусы переговоров Зеленского с Путиным в рамках "нормандского саммита", заявив, что Украина была вынуждена пойти на компромисс с агрессором.

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