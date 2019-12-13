Зеркаль назвала главный недостаток Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский якобы отдает предпочтение "преданным людям", а не профессионалам.
Такое мнение выразила бывшая заместительница главы МИД Елена Зеркаль в интервью Янине Соколовой ("Рандеву"), передает 5 канал.
По словам Зеркаль, это один из главных недостатков президента, который также был у всех предшественников Зеленского.
"Им нравилось работать с преданными людьми, а не с профессиональными. К сожалению, этот недостаток присущ и нынешнему [президенту]", – заявила она.
Владимир Зеленский и Елена Зеркаль
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеркаль назвала плюсы и минусы переговоров Зеленского с Путиным в рамках "нормандского саммита", заявив, что Украина была вынуждена пойти на компромисс с агрессором.
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