Зеркаль назвала главную цель Путина на встрече с Зеленским

Количество сценариев на столе у президента России Владимира Путина превышает ожидания Киева.

Такое заявление сделала экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, полагать, что Кремль изменит политику в отношении Украины нет оснований, передает "Радио НВ".

Зеркаль уверена, что главная цель для Путина в Париже – добиться снятия санкционного давления.

Встреча Зеленского с Путиным

"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", – подчеркнула дипломатка, комментируя перспективу встречи в "нормандском формате".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеркаль также заявила, что о том, что Крым будет оккупирован Россией, президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году.

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