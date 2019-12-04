Главная Новости
4 декабря • обновлено в 06:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеркаль назвала главную цель Путина на встрече с Зеленским

1.4т
Читать материал на украинском

Количество сценариев на столе у президента России Владимира Путина превышает ожидания Киева.

Такое заявление сделала экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, полагать, что Кремль изменит политику в отношении Украины нет оснований, передает "Радио НВ".

Зеркаль уверена, что главная цель для Путина в Париже – добиться снятия санкционного давления.

Новости
Ехал за украинским паспортом: возле Крыма поймали члена партии Путина

Встреча Зеленского с Путиным

Встреча Зеленского с Путиным

"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", – подчеркнула дипломатка, комментируя перспективу встречи в "нормандском формате".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеркаль также заявила, что о том, что Крым будет оккупирован Россией, президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Елена Зеркаль Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
3
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Уломать Вову на корпоратив в Кремле, Макрон сказал что тоже приедет на такое посмотреть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Свинья прокралась в кабинет Путина и прочитала все сценарии?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Скакуасы знают все цели Путина. Даже те, которых у него нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги