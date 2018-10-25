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''Земля и море должны гореть под ногами'': России приготовили мощный удар за Украину

10.3тЧитать материал на украинском

В течении 73 сессии члены Генассамблеи ООН должны рассмотреть две важных резолюции по аннексированному украинскому Крыму и Азовскому морю.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что украинские дипломаты делают для этого все возможное.

"Первая [резолюция] - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре ее проект будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре - проголосован на Генассамблее", - написала Геращенко.

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''Земля и море должны гореть под ногами'': России приготовили мощный удар за Украину

facebook.com/iryna.gerashchenko

"И вторая - сверхважная резолюция, которая будет принята на текущей сессии - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря", - добавила она.

По ее словам, за вторую резолюцию уже проголосовал Европарламент. "У России земля и море должны гореть под ногами", - подчеркнула Геращенко.

''Земля и море должны гореть под ногами'': России приготовили мощный удар за Украину

facebook.com/iryna.gerashchenko

''Земля и море должны гореть под ногами'': России приготовили мощный удар за Украину

facebook.com/iryna.gerashchenko

''Земля и море должны гореть под ногами'': России приготовили мощный удар за Украину

facebook.com/iryna.gerashchenko

Как писал OBOZREVATEL, накануне Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поддержала Украину и разозлила россиян.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Объекты
РоссияООНАзовское море
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапы скоты и свинособаки
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Натанов Иван
Натанов Иван
быдлы, а чего она у вас такая страшная? у вас покрасивей и по умней нету? одно быдло осталось?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Опять мощный удар по России? Ещё на 200% поднимут тарифы на Окраине? Нерабы, не надоело быть лохами?
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