''Земля и море должны гореть под ногами'': России приготовили мощный удар за Украину

В течении 73 сессии члены Генассамблеи ООН должны рассмотреть две важных резолюции по аннексированному украинскому Крыму и Азовскому морю.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что украинские дипломаты делают для этого все возможное.

"Первая [резолюция] - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре ее проект будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре - проголосован на Генассамблее", - написала Геращенко.

facebook.com/iryna.gerashchenko

"И вторая - сверхважная резолюция, которая будет принята на текущей сессии - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря", - добавила она.

По ее словам, за вторую резолюцию уже проголосовал Европарламент. "У России земля и море должны гореть под ногами", - подчеркнула Геращенко.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Как писал OBOZREVATEL, накануне Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поддержала Украину и разозлила россиян.