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12 сентября • обновлено в 14:27
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"Зеленые человечки" захватили парламент!" Геращенко вызвали на "ковер"

15.6т Читать материал на украинском

Глава Комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал сопредседателя депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко на заседание комитета.

Об этом она сообщила на странице в Facebook, связав все с высказыванием о "зеленых человечках".

"Друзья, тут мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила эмоционально и образно, но... не называла ни одной фамилии или названия фракции", — написала Геращенко.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

Коллаж

Нардеп также отметила, что "у нас пока есть свобода слова и свобода высказывания" и сообщила, что напишет заявление о случаях кнопкодавства депутатов от "Слуги народа".

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"А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими кнопкодавами... Придется завтра написать заявление. Тем более, это уже реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды", — добавила она.

Геращенко также опубликовала фото письма, где ее вызывают на заседание Регламентного комитета. С письмом обратился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко обвинила представителей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины в плагиате.

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Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Смешно
14
Интересно
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Sladko Semen
Sladko Semen
При порохе значит любые не провластные высказывания на корню пресекали, а тут у нее свобода слова появилась, мразота двух личная
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Гон Ник
Гон Ник
Всё поёшь? Делом займись!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Забавно слышать про свободу слова от гниды из партии во время правления которой никакой точки зрения кроме этой самой линии партии не воспринималось
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6
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