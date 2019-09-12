"Зеленые человечки" захватили парламент!" Геращенко вызвали на "ковер"

Глава Комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал сопредседателя депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко на заседание комитета.

Об этом она сообщила на странице в Facebook, связав все с высказыванием о "зеленых человечках".

"Друзья, тут мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила эмоционально и образно, но... не называла ни одной фамилии или названия фракции", — написала Геращенко.

Ирина Геращенко Коллаж

Нардеп также отметила, что "у нас пока есть свобода слова и свобода высказывания" и сообщила, что напишет заявление о случаях кнопкодавства депутатов от "Слуги народа".

"А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими кнопкодавами... Придется завтра написать заявление. Тем более, это уже реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды", — добавила она.

Геращенко также опубликовала фото письма, где ее вызывают на заседание Регламентного комитета. С письмом обратился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко обвинила представителей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины в плагиате.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!