"Зеленые человечки" создали диссидента": Геращенко запретили посещать Раду из-за "Слуги народа"

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента большинством голосов лишил сопредседателя депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВРУ в течение пяти пленарных дней.

Об этом сообщил экс-советник пятого президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 11 сентября Геращенко разместила в сети письмо, где ее вызвали на заседание.

"Только что регламентный комитет большинством голосов лишил Иру права посещать Верховную Раду Украины в течение пяти пленарных дней. Ей просто закрыли рот. Статья 51 пункт 5 Регламента ВР. "Зеленые человечки" создали первого современного украинского диссидента", – написал Бирюков.

Геращенко запретили посещать Раду из-за "Слуги народа"

Ситуацию прокомментировал и политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Зе-команда пробила очередное дно. Ирина Геращенко лишена права принимать участие в заседаниях за оценочное суждение! Еще раз, депутат, который как политик дал оценочное суждение, был за это наказан!" – написал он.

Также Таран передал "привет" тем, "кто говорит, что в стране нет диктатуры, авторитаризма или наступления на свободу слова".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал Геращенко на заседание комитета. Она связала все с недавним высказыванием. Ведь ранее депутат назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

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