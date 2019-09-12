Главная Новости
12 сентября • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Зеленые человечки" создали диссидента": Геращенко запретили посещать Раду из-за "Слуги народа"

34.2т Читать материал на украинском

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента большинством голосов лишил сопредседателя депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВРУ в течение пяти пленарных дней.

Об этом сообщил экс-советник пятого президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 11 сентября Геращенко разместила в сети письмо, где ее вызвали на заседание.

"Только что регламентный комитет большинством голосов лишил Иру права посещать Верховную Раду Украины в течение пяти пленарных дней. Ей просто закрыли рот. Статья 51 пункт 5 Регламента ВР. "Зеленые человечки" создали первого современного украинского диссидента", – написал Бирюков.

Геращенко запретили посещать Раду из-за "Слуги народа"

Геращенко запретили посещать Раду из-за "Слуги народа"

Ситуацию прокомментировал и политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Зе-команда пробила очередное дно. Ирина Геращенко лишена права принимать участие в заседаниях за оценочное суждение! Еще раз, депутат, который как политик дал оценочное суждение, был за это наказан!" – написал он.

Новости
На кнопкодавстве погорел еще один нардеп от Зеленского: момент попал на видео

Также Таран передал "привет" тем, "кто говорит, что в стране нет диктатуры, авторитаризма или наступления на свободу слова".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал Геращенко на заседание комитета. Она связала все с недавним высказыванием. Ведь ранее депутат назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
383
40
Смешно
19
Интересно
143
Печально
49
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
І що всі ці дні вона НЕ МАЄ ПРАВА ГОЛОСУВАТИ? ВИ що -з дуба впали? ІДІОТИ! ПОРТЯНКИ ПОРТНОВСЬКІ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Rembo Dgon
Rembo Dgon
Правильно этой хамоватой сучке от ПЕС нужно дать по жопе.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
8
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Rembo Dgon, сгинь в рашку \!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Rembo Dgon, ты бы лучше за своей жопой следил, то уже джигит пришел, и как всегда без вазелина.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
70rus xxx
70rus xxx
Как там ЗЕля:Я не позволю затыкать рот несогласным с моей политикой.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1

Блоги / мнения

ads pixel