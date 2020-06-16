Зеленскому за кофе в Хмельницком грозит до 170 тысяч штрафа: назначен суд

Хмельницкий городской районный суд 19 июня соберется на заседание для решения по поводу нарушения карантина президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте суда. Процесс начнется в 9:00 под председательством судьи Андрея Мисинкевича. Отмечается, что Зеленский является стороной, которая привлекается к административной ответственности.

Суть иска – нарушение статьи 44-3 Кодекса об административных нарушениях Украины. Оно предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это эквивалентно 34-170 тыс. грн, поскольку президент является должностным лицом.

Суд о нарушении карантина Зеленским назначен на 19 июня Скриншот страницы

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