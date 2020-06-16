Зеленскому за кофе в Хмельницком грозит до 170 тысяч штрафа: назначен суд
Хмельницкий городской районный суд 19 июня соберется на заседание для решения по поводу нарушения карантина президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщается на сайте суда. Процесс начнется в 9:00 под председательством судьи Андрея Мисинкевича. Отмечается, что Зеленский является стороной, которая привлекается к административной ответственности.
Суть иска – нарушение статьи 44-3 Кодекса об административных нарушениях Украины. Оно предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это эквивалентно 34-170 тыс. грн, поскольку президент является должностным лицом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.
Это произошло после публикации фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантинные ограничения.
На снимке также присутствовал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В социальных сетях его обвинили в двойных стандартах и заявили, что теперь в стране "не будет никаких карантинов".
Однако Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина: так он, по его словам, проверял готовность заведений общепита к открытию внутри помещений.
Однако Зеленский согласился оплатить штраф, заявив, что готов нести ответственность, если что-то нарушил.