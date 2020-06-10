Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.

Об этом сам глава государства рассказал во время общения с прессой в Чернигове, передает "Укринформ".

Владимир Зеленский

"Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как в Хмельницком, выпишут мне штраф – и в принципе правильно сделали", – сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 3 июня, во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе. Вместе с ним за одним столиком внутри помещения были по меньшей мере еще пять человек, в том числе председатель Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, глава Хмельницкого Александр Симчишин и главный санитарный врач Виктор Ляшко .

Зеленский в Хмельницком ОПУ

При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности под тентами, а за столом разрешалось находиться не более четырем посетителям одновременно.

Позже Зеленский согласился оплатить штраф за нарушение карантинных правил в кафе Хмельницкого, где он в окружении чиновников пил кофе.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.

В пресс-службе МВД подтвердили факт составления админпротокола на владельца и посетителей кафе в Хмельницком.

"В результате проведенной проверки, полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в частности – Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", – говорится в сообщении.

Добавлено, что административные материалы будут направлены на рассмотрение суда. Нарушителям грозит штраф от 17 000 до 34 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 20-минутный ролик о своем рабочем визите в Хмельницкую область.