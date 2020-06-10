Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.

Об этом сам глава государства рассказал во время общения с прессой в Чернигове, передает "Укринформ".

Владимир Зеленский

"Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как в Хмельницком, выпишут мне штраф – и в принципе правильно сделали", – сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 3 июня, во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе.

Зеленский в Хмельницком ОПУ

Позже Зеленский согласился оплатить штраф за нарушение карантинных правил в кафе Хмельницкого, где он в окружении чиновников пил кофе.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 20-минутный ролик о своем рабочем визите в Хмельницкую область.

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