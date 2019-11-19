Зеленскому устроили разнос в сети из-за гибели комбрига ВСУ

Президента Украины Владимира Зеленского подвергли острой критике в сети. Его упрекнули в публичной перепалке с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко и абсолютном игнорировании новости о смерти командира 128 горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева.

Гневный пост по этому поводу написал на своей странице в Facebook военный эксперт, координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

"Я все понимаю... Форма фигуры Юлии Тимошенко, сц*ко, очень важная и актуальная тема. И пикировка с ней – это весьма увлекательное занятие. Но, бл*дь, смерть комбрига 128-й бригады, "незамеченная" вовремя президентом, – это писец", – жестко написал он.

Недоумение в связи с позицией президента выразила и известный волонтер Наталья Юсупова. Она обратила внимание на то, что слова скорби в день гибели Коростелева выразили множество волонтеров, патриотов и активистов, в то время, как Зеленский не продемонстрировал никакой реакции.

"С утра моя лента в соболезнованиях: воины, волонтеры, доктора, активисты, много людей выразили слова сочувствия и дань памяти командиру бригады, полковнику Евгению Коростелеву. Все годы войны он был на передовой. Ранение у него было ужасное. Зашла на страницу к президенту, думаю, ну а вдруг, ну хоть когда-нибудь, ну скажи! А там хи-хи в сторону оппонентов, ему весело", – негодует Юсупова.

"И это " главнокомандующий" армией, на которую ему наплевать. Война идет отдельно от власти и государственности. Вот и все", – поделилась она своим криком души.

Коростелев и Зеленский

В комментариях под критикой Зеленского также разгорелась бурная дискуссия. Люди удивились молчанием главы государства по поводу смерти Героя, который получил смертельное ранение, защищая Украину от российских оккупантов.

"Пост про Юлю является информационным "шумом", чтобы все забыли о комбриге", "Это и есть настоящее отношение к военным", "А ответочка от ЮВТ себя не заставила ждать. Жаль, что о комбриге никто так красиво не напомнит", "Так теперь все будут говорить об этом, о фигуре, куртуазности і солдафонском юморе, с ги-ги-ги, а не о гибели комбрига из-за предателей", – взорвались возмущениями украинцы.

"Да, похоже, что и переписка эта для того, чтобы сбить градус разговора о смерти комбрига и обстоятельствах, при которых он подорвался на мине", "Это его реальное отношение к армии", – негодуют люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев.

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения ООС.

В день трагедии президент Зеленский устроил ссору с Тимошенко в сети. Спор разгорелся из-за выступления лидера "Батьківщини" на телеканале ICTV, в котором она заявила, что переходит в оппозицию.

Вскоре президент выступил с официальным заявлением в Telegram-канале о том, что Тимошенко хотела поставить свои кадры на самые "злачные места".

Не смогла промолчать в ответ и Тимошенко, потроллив главу государства. Политик припомнила Зеленскому его известное выступление с пианино в эфире "Вечернего квартала".

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