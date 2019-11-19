Главная Новости
19 ноября • обновлено в 17:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленскому устроили разнос в сети из-за гибели комбрига ВСУ

2.1т
Читать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского подвергли острой критике в сети. Его упрекнули в публичной перепалке с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко и абсолютном игнорировании новости о смерти командира 128 горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева.

Гневный пост по этому поводу написал на своей странице в Facebook военный эксперт, координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

"Я все понимаю... Форма фигуры Юлии Тимошенко, сц*ко, очень важная и актуальная тема. И пикировка с ней – это весьма увлекательное занятие. Но, бл*дь, смерть комбрига 128-й бригады, "незамеченная" вовремя президентом, – это писец", – жестко написал он.

Новости
"Простите!" Зеленский не поздравил военных с праздником

Недоумение в связи с позицией президента выразила и известный волонтер Наталья Юсупова. Она обратила внимание на то, что слова скорби в день гибели Коростелева выразили множество волонтеров, патриотов и активистов, в то время, как Зеленский не продемонстрировал никакой реакции.

"С утра моя лента в соболезнованиях: воины, волонтеры, доктора, активисты, много людей выразили слова сочувствия и дань памяти командиру бригады, полковнику Евгению Коростелеву. Все годы войны он был на передовой. Ранение у него было ужасное. Зашла на страницу к президенту, думаю, ну а вдруг, ну хоть когда-нибудь, ну скажи! А там хи-хи в сторону оппонентов, ему весело", – негодует Юсупова.

"И это " главнокомандующий" армией, на которую ему наплевать. Война идет отдельно от власти и государственности. Вот и все", – поделилась она своим криком души.

Коростелев и Зеленский

Коростелев и Зеленский

В комментариях под критикой Зеленского также разгорелась бурная дискуссия. Люди удивились молчанием главы государства по поводу смерти Героя, который получил смертельное ранение, защищая Украину от российских оккупантов.

"Пост про Юлю является информационным "шумом", чтобы все забыли о комбриге", "Это и есть настоящее отношение к военным", "А ответочка от ЮВТ себя не заставила ждать. Жаль, что о комбриге никто так красиво не напомнит", "Так теперь все будут говорить об этом, о фигуре, куртуазности і солдафонском юморе, с ги-ги-ги, а не о гибели комбрига из-за предателей", – взорвались возмущениями украинцы.

Зеленскому устроили разнос в сети из-за гибели комбрига ВСУ

Зеленскому устроили разнос в сети из-за гибели комбрига ВСУ

Зеленскому устроили разнос в сети из-за гибели комбрига ВСУ

"Да, похоже, что и переписка эта для того, чтобы сбить градус разговора о смерти комбрига и обстоятельствах, при которых он подорвался на мине", "Это его реальное отношение к армии", – негодуют люди.

Зеленскому устроили разнос в сети из-за гибели комбрига ВСУ

Зеленскому устроили разнос в сети из-за гибели комбрига ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Информационное сопротивление
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
5
Смешно
0
Интересно
24
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги