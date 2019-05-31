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"Отделяет себя от всех": Зеленскому указали на важный прокол в переговорах

1.7тЧитать материал на украинском

Игнорирование дресс-кода во время официальных мероприятий свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми знаниями в сфере психологии делового общения.

Такое мнение OBOZREVATEL высказала психолог телеканала СТБ Валентина Ефимова. "Человек демонстрирует собеседнику, что он с ним на одной волне, на одном уровне восприятия жизни, прежде всего, своим внешним видом", - сообщила она.

Отвечая на вопрос, что означают факты нарушения Зеленским протокола и дресс-кода во время официальных встреч, психолог указала на "ярко выраженную демонстративность", "привычку быть залюбленным" и незнание азов психологии делового общения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Антикор

Ефимова рассказала о том, что именно внешний вид дает понять собеседнику, что вы с ним "на одной волне", что вы с ним "одной крови". Таким образом, "явно демонстрируя людям, с которыми он встречается, другой стиль одежды, он говорит: я не такой как вы, я другой, и я сохраняю свою самость. Он отделяет себя от всех", - предположила психолог.

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"Но я думаю, не потому, что у него завышенная самооценка. Он это делает неосознанно. Он просто элементарно неграмотный в сфере коммуникаций", - подчеркнула она.

Психолог высказала уверенность в том, что глава государства, осознавая ответственность перед миллионами граждан, "обязан подчинить собственное поведение правилам, общепринятым в мире", в том числе тем, которые касаются речи и внешнего облика.

Как писал OBOZREVATEL, в сети раскритиковали Владимира Зеленского, который во время встречи с главами министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом не стал придерживаться дресс-кода. Психолог, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Гирник по этому поводу сказал: "Я не думаю, что это его личный вкус".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Богданова Катя
Богданова Катя
Огрoмноe cпаси6о тoмy, кто пoказaл мнe этот прeкрасный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁zyg7o4s Пpocто прoйдя прoстой oпpос получила почти пoлyгодoвую заpплaту)) Пoльзуйтеcь, пoка eсть возможноcть=)
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Н Олег
Н Олег
психолог фима предположила, шо Зеля не знает, шо надо надеть пинжак ... дбл блд ... а он не надел, и не только с министрами Германии и Франции, но и с самим сенатором из СШа ... и вот я думаю -- этим Зеля говорит: а вы решили, суки, будете присылать третьих-пятых лиц, а я вам, как петрушка в свою бытность, буду расшаркиваться и благодарить? ... привыкайте, суки, уважать Украину, к ПЕРВОМУ лицу приезжайте ПЕРВЫМ лицом...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурак он и в Африке...дурак
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