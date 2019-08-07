Зеленский позвонил Путину: названа ошибка президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным только при участии западных лидеров.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Международного института демократий Сергей Таран, комментируя телефонный звонок Зеленского Путину относительно гибели на Донбассе четверых украинских военных.

"Прямые переговоры с Путиным без посредников вряд ли приведут к конкретному результату. Очень важно, чтобы команда Зеленского вернулась к тому формату, который был основан еще Петром Порошенко, когда разговоры с Путиным происходили при участии западных лидеров. Именно западные лидеры имеют тот пакет санкций, за который так переживает Путин... Это достаточно серьезный рычаг влияния на РФ", – объяснил Таран.

"Очень важно, чтобы новая команда говорила с Путиным только в присутствии западных лидеров, расширяя нормандский формат до США, если это возможно. Но без западных представителей с Путиным говорить довольно тяжело, потому что он ничего не выполняет из того, что говорит", – отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, президент Украины на переговорах с российским лидером должен "называть вещи своими именами".

"Не надо говорить "пособники", "наемники"... Россия – это агрессор, ее войска там воюют, это признает весь мир. Пора уже на официальном уровне это признать и новой команде. Говорить о влиянии на собственные войска абсолютно нет смысла, можно отдать им приказ, чтобы они не стреляли. Но чтобы Путин отдал подобный приказ, нужны действенные инструменты. Это санкции, это западные лидеры и поддержка украинской армии", – заключил Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он "попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей".

Также президент анонсировал разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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