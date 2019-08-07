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Зеленский позвонил Путину: названа ошибка президента Украины

3.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский должен вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным только при участии западных лидеров.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Международного института демократий Сергей Таран, комментируя телефонный звонок Зеленского Путину относительно гибели на Донбассе четверых украинских военных.

"Прямые переговоры с Путиным без посредников вряд ли приведут к конкретному результату. Очень важно, чтобы команда Зеленского вернулась к тому формату, который был основан еще Петром Порошенко, когда разговоры с Путиным происходили при участии западных лидеров. Именно западные лидеры имеют тот пакет санкций, за который так переживает Путин... Это достаточно серьезный рычаг влияния на РФ", – объяснил Таран.

"Очень важно, чтобы новая команда говорила с Путиным только в присутствии западных лидеров, расширяя нормандский формат до США, если это возможно. Но без западных представителей с Путиным говорить довольно тяжело, потому что он ничего не выполняет из того, что говорит", – отметил он.

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Кроме того, по словам эксперта, президент Украины на переговорах с российским лидером должен "называть вещи своими именами".

"Не надо говорить "пособники", "наемники"... Россия – это агрессор, ее войска там воюют, это признает весь мир. Пора уже на официальном уровне это признать и новой команде. Говорить о влиянии на собственные войска абсолютно нет смысла, можно отдать им приказ, чтобы они не стреляли. Но чтобы Путин отдал подобный приказ, нужны действенные инструменты. Это санкции, это западные лидеры и поддержка украинской армии", – заключил Таран.

Зеленский позвонил Путину: названа ошибка президента Украины

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Anin Georgij
Anin Georgij
Личный политтехнолог Порошенко - Таран, который за месяц до выборов презедента на всех каналах обещал убедительную победу своего хозяина, не является авторитетным и незаангажированным экспертом.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Президент Украины Владимир Зеленский должен вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным только при участии западных лидеров......то есть, сидеть у ноги и тихонько подгавкивать)))))))
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an and
an and
Захаров Дмитрий, а сказать то что хотели? Или сверху ноги не спустили методичку еще?
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филипп филипыч
филипп филипыч
давайте называть вещи своими именами: россия агрессор (продай нам уголь), ее войска там воюют (военнопленных нет) это знает весь мир (рост товарооборота украина-россия) класс))
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филипп филипыч
филипп филипыч
an and, не было десятков. скажи что в поисковике набрать что бы увидеть десятки? не скажешь))
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an and
an and
филипп филипыч, военнопленных российских было десятки и более, забыли? Десантники, что якобы заблудились, двоих обменянных на Савченко и т.д., мало? А Донецк, полныйбурятов и прочих лиц явно российской национальности?)
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