Зеленскому спрогнозировали обвал рейтинга: что его погубит

Социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время начнет падать.

В интервью NV.ua она пояснила, что какие бы действия глава государства не выполнял, всегда часть населения будет недовольна, перелает Еспресо.

Она напомнила, что недавно уже наблюдалась похожая ситуация, когда "Оппозиционная платформа – За життя" заявила о желании вступить в НАТО, в то время, как пророссийские избиратели были против этого.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента

"И здесь Зеленский включил образ белорусского президента Лукашенко, популярного и в нашей стране. Картинно разобрался с несколькими мелкими чиновниками, начал решать вопросы людей, и это мгновенно подняло рейтинг. Не думаю, что этого достаточно и хватит надолго. Уже осенью, ближе к зиме люди получат первые платежки за газ. Даже если цену немного снизят, они все равно вспомнят о Юлии Тимошенко, которая обещала уменьшить цену вдвое", – добавила социолог.

По словам Бекешкиной, украинцы ожидают, что власть расправится с коррумпированными чиновниками, будут какие-то решения после войны. Но действия президента удовлетворят в любом случае лишь часть украинцев.

Зеленский Пресс-служба президента Украины

"Еще один вызов касается социальных проблем – зарплат, пенсий, медицинского обслуживания. Люди ожидают, что наступят улучшения, а быстро им наступить неоткуда. Бедный класс хочет, чтобы налоги были выше, а бизнес – чтобы ниже. И те, и другие поддержали партию президента Зеленского, но "Слуга народа" не сможет проводить политику, снижая налоги и повышая льготы одновременно. Так не бывает. И это еще один перекресток, где политическая сила Зеленского может терять поддержку", – резюмировала Бекешкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно она рассказала, почему различаются цифры политических предпочтений у разных исследовательских компаний, когда обнародуют рейтинги политиков.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!