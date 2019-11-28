"Одна из ног Зеленского": Бродский высказался о роли Богдана в политике

Главе Украины Владимиру Зеленскому в результате придется уволить руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. Запись была опубликована в четверг, 28 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Бродский пояснил, что с Богданом знаком лично уже много лет, однако с ним не общается.

Андрей Богдан РБК-Украина

"Он своеобразный парень. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе Зеленскому его надо будет терять. Это будет его решение, он президент", – сказал бизнесмен.

"Это одна из тех его [Зеленского] "ног", на которую он может опереться. У него не хватает опыта личного управления государством. А этот был везде: в Министерстве юстиции, возглавлял борьбу с коррупцией при правительстве Азарова", – добавил Бродский.

Предлагаем посмотреть трансляцию интервью:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно журналисты опубликовали распоряжение, из которого следует, что Андрей Богдан каждый понедельник собирает на Банковой совещание при участии министров, парламентариев и руководителей центральных органов исполнительной власти.

15 ноября Богдан провел со своими заместителями Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком закрытую встречу, участие в которой приняли 20 иностранных и украинских журналистов.

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