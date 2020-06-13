Президент Владимир Зеленский провел совещание с Кабмином и правоохранителями из-за резкого увеличения количества заболевших COVID-19 в Украине.

Как передает пресс-служба Офиса президента, Зеленский выразил обеспокоенность числом заболевших.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", – сказал он.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", – отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что "причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции". Он также обратил внимание, что международный опыт показывает эффективность административной ответственности.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случаев COVID-19. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки – это рекордный показатель с начала эпидемии.

В Минздраве пояснили, что такая динамика связана именно с ослаблением карантина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!