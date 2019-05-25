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"Рада должна поддержать": экс-премьер дал важный совет Зеленскому

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Президенту Владимиру Зеленскому необходимо в ближайшее время представить на рассмотрение Верховной Рады Украины кандидатуру министра иностранных дел.

Такой совет главе государства дал премьер-министр Украины 2001-2002 годов Анатолий Кинах в эфире ObozTV. Он также призвал депутатов поддержать предложение Зеленского, поскольку именно президент отвечает за внешнюю политику Украины.

"Я убежден, что президенту нужно сейчас подавать кандидатуру министра иностранных дел. Несмотря на состояние парламента. И нужно задействовать все рычаги – конечно, в пределах Конституции – чтобы парламент утвердил эту кандидатуру", – подчеркнул Кинах.

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Политик объяснил, что Украина находится под большим внешним давлением – как финансовым, так и политическим.

"Украина теряет свою субъектность и уже в большой степени находится в статусе не субъекта, а объекта международных отношений. Необходимо очень серьезно работать над восстановлением своего статуса суверенного государства. И от деятельности министра иностранных дел будет очень многое зависеть", – отметил он.

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Кинах выразил надежду, что Зеленский выберет главу МИД, исходя из его профессиональных качеств, а не по "принципу личной преданности".

"Отбор должен быть очень серьезный. Я бы даже сказал, жесткий", – уточнил экс-премьер.

"Парламенту нужно однозначно поддержать предложение президента", – уверен он.

По его мнению, министр иностранных дел Украины обязательно должен быть без приставки "исполняющий обязанности".

"Приставка и.о., независимо от фамилии, будет снижать его эффективность и результативность по защите внешнеполитических интересов Украины", – констатировал Кинах.

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Он также прокомментировал назначение Вадима Пристайко, которому прочили должность главы МИД, заместителем руководителя Администрации президента.

"Я его хорошо знаю, он в свое время работал заместителем министра иностранных дел, последнее время нашим представителем в НАТО. Это опытный специалист, дипломат. Думаю, на посту заместителя главы АП он будет эффективным", – спрогнозировал политик.

"Рада должна поддержать": экс-премьер дал важный совет Зеленскому

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента. Однако кандидатуру еще должна утвердить Верховная Рада.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Персоны
Анатолий КинахВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
Министерство иностранных дел УкраиныКабинет министров Украиныдолжностьдипломат
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