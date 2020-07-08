Зеленскому после признания о нарушении закона напомнили об обещании уйти
Зеленскому напомнили об обещании уйти в случае нарушения закона.
Владимиру Зеленскому напомнили о его обещании покинуть пост президента Украины в случае нарушения закона. Накануне ему выписали два административных протокола.
Народный депутат Борислав Береза в своем Telegram-канале отметил, что Зеленский не сдержал слово. Он прикрепил соответствующее архивное видео с президентом в эфире "Право на владу" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Я ждал до утра. Мне было интересно, президент у нас человек слова или балабол. Он сказал, что уйдёт, если нарушит закон, и нарушал его многократно. Но не уходил. И вот пришёл тот момент, когда он нарушил, признал это и получил за нарушение закона два админпротокола. Наступило утро. Зеленский молчит. Это значит, что он соврал? Владимир Зеленский, так идете на выход или зубами за булаву будете держаться? Можете не отвечать. И так все видно", – написал нардеп.
"Смотрите. Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам", – говорил Зеленский.
Зеленскому после признания о нарушении закона напомнили об обещании уйти
Как писал OBOZREVATEL ранее:
президент сообщил в НАПК о том, что не предоставил данных об изменениях в имущественном состоянии. Речь об облигациях, стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов.
Зеленский заявил, что готов нести ответственность за нарушения. В НАПК отреагировали, выписав два админпротокола. Теперь президента ждет суд.