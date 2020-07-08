Владимиру Зеленскому напомнили о его обещании покинуть пост президента Украины в случае нарушения закона. Накануне ему выписали два административных протокола.

Народный депутат Борислав Береза в своем Telegram-канале отметил, что Зеленский не сдержал слово. Он прикрепил соответствующее архивное видео с президентом в эфире "Право на владу" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я ждал до утра. Мне было интересно, президент у нас человек слова или балабол. Он сказал, что уйдёт, если нарушит закон, и нарушал его многократно. Но не уходил. И вот пришёл тот момент, когда он нарушил, признал это и получил за нарушение закона два админпротокола. Наступило утро. Зеленский молчит. Это значит, что он соврал? Владимир Зеленский, так идете на выход или зубами за булаву будете держаться? Можете не отвечать. И так все видно", – написал нардеп.

"Смотрите. Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам", – говорил Зеленский.

Зеленскому после признания о нарушении закона напомнили об обещании уйти

Как писал OBOZREVATEL ранее: