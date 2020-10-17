Зеленскому нужно направить средства на COVID-19, а не на игры в опрос, – Геращенко

Сейчас надо направлять средства на борьбу с коронавирусом, а не на прихоти Зеленского. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в эфире ток-шоу "Мир и / или Война" на телеканале Интер.

"Если у президента есть лишние деньги, или в "Слуг народа " – направьте их на борьбу с ковидом. Петр Порошенко за время пандемии 100 млн гривен передал для того, чтобы закупить 167 тысяч защитных костюмов. И 200 больниц во всех регионах Украины за это благодарят и говорят о следующем. Если в Зеленского есть лишние 2 копейки, пусть обеспечит масками", – сказала она.

"В том числе членов ТИК, которые пойдут на участке, будут сидеть там несколько дней, считать новые сложные бюллетени. Если в" Слуги народа "есть лишние средства, надо их направить на обеспечение антисептиками и масками", – добавила народный депутат.

Ирина Геращенко отметила, что спрашивать граждан о наказании для коррупционеров во время опроса президента, который непонятно кто финансирует, – это верх манипуляции.

"Любое незаконное финансирование опроса – это уже коррупция. Безусловно, президент имеет право советоваться с народом. Для этого надо общаться с народом, а не прятаться за дверью в Конча-Заспе, за кортежами", – отметила сопредседатель фракции.

"73% украинцев дали Зеленскому большую власть и наняли его как Слугу, чтобы он выполнял свои обязательства. У него есть право законодательной инициативы, и если он хочет пожизненное за коррупцию – у него есть соответствующий аппарат. Он имеет законопроект, у него есть монобольшинство, которое примет законопроект о коррупции, если он будет правильным, мы проголосуем", – подчеркнула Геращенко.

"Так же и по законопроекту о свободных экономических зонах. Если президент хочет такой законопроект, то пусть зарегистрирует его в парламенте. Все миллионы украинцев, которые проголосовали за Зеленского. Вы дали ему доверие, должность, Банковую, Конча-Заспу, кортеж, а он не в состоянии написать законопроект? Если не знаешь, что делать, не надо было идти в президенты", – подчеркнула народный депутат.

Геращенко подчеркнула, что массовый опрос в условиях коронавируса на участках создаст дополнительные риски для здоровья украинцев.

"Президент может спрашивать, но речь идет о местных выборах, которые касаются тарифов, инфраструктуры, вопросов городов. Не надо все это разбавлять вопросами, которые не имеют отношения к этому. Если хотите провести опрос, то запустите его по системе" Дія " и хоть каждый день их проводите. Это государственная организация, а не интервьюеры будут проводить опросы в условиях коронавируса, когда в красной зоне половина городов", – отметила она.

"Нам надо все сделать, чтобы это были безопасные выборы, чтобы избиратели одели маски, взяли антисептики, проголосовали, чтобы было безопасно и не задерживать их ни одной лишней минуты", – подытожила Геращенко.