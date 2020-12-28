Зеленскому нужен сильный премьер, Тимошенко – идеальный вариант, – Карасев

Украине нужен лоцман, который сможет вывести страну из нынешнего шторма и сделать так, чтобы она не села на мель – в прямом и переносном смысле. Им может быть лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Такое мнение на пресс-конференции в агентстве "Интрефакс-Украина" озвучил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Нам нужен премьер компетентный, реформаторский, имеющий поддержку партии. Украине нужен премьер-министр, способный обеспечить управляемость исполнительной власти и воплощение ее решений. Юлия Тимошенко отвечает всем перечисленным требованиям", – подчеркнул политолог.

По словам Карасева, сегодня на первое место среди требований украинцев к власти выходит компетентность. А назначение сильного и профессионального руководителя правительства, способного справиться с экономическим кризисом, решает для президента сразу несколько проблем.

"Мало пользоваться доверием у народа, важно иметь управленческие таланты. Потому что если управленческие компетенции будут отставать от доверия, то это доверие будет исчезать, что, собственно, мы сейчас и видим", – отметил эксперт.

Карасев добавил, что большинство ведущих политиков весь 2020 год играли на ослабление власти и государства. Тимошенко была единственной, кто не использовал провалы "слуг народа" для ослабления власти и проявил себя истинным государственником.

"Она не использовала бюджетную проблему, чтобы провалился этот Кабинет министров, и сделала все, чтобы страна с бюджетом вошла в Новый год. И вообще ее политика была направлена не на то, чтобы завалить неопытную и некомпетентной команду президента, а в ее поддержку. Потому сегодня речь идет не о персоналиях, а о стране", – подытожил политолог.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг" "Батьківщина" Юлии Тимошенко стала единственной политической силой, которая за последнее время существенно нарастила поддержку.