Зеленскому нельзя оскорблять Путина, но можно назвать РФ агрессором, – Осмоловская

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует оскорбительно высказываться в адрес персоналий российского руководства, в том числе президента Владимира Путина, но он может и должен использовать словосочетания "Россия агрессор" и "аннексия Крыма".

Такое мнение в эфире ObozTV высказала эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская. "Одно дело – личные оскорбления в адрес конкретных персоналий – Путина, Лаврова. Другое дело – когда мы говорим категориями, признанными международным правовым документом", – пояснила она.

Эксперт обратила внимание на принципиальное различие в эмоциональных высказываниях в адрес конкретных лиц и в оценке действий страны.

"Поскольку сейчас мы пытаемся вывести диалог с РФ на рациональный уровень, нам нужно уменьшать это эмоциональное влияние и сдерживать себя в тех эмоциях, которые бы хотелось высказать. Все хотели бы высказать, и я сама как патриот чувствую такие вещи. Однако мы не можем себе позволить их использовать за столом переговоров", – подчеркнула Осмоловская.

В то же время она заметила, что попытка президента Зеленского избегать словосочетания "Россия агрессор", в том числе в речи по случаю памяти о сбитом вблизи Луганска украинском самолете Ил-76, играет на руку сторонникам версии о том, что якобы Зеленский "подыгрывает России".

"Тут я бы не очень поддерживала президента. "Агрессия российской стороны", "аннексия Крыма" – это те термины, которые используются и в ООН, и в многочисленных конвенциях Совета Европы. Это те вещи, которые в принципе можно было бы использовать", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции по итогам года президентства, состоявшейся 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Донбассе воюют россияне и стреляют в украинцев.