"Зеленскому не позавидуешь": спрогнозированы ужасные последствия обмена пленными

Обмен пленными, который состоялся 7 сентября, будет побуждать Кремль и дальше захватывать украинцев в качестве заложников, чтобы обменивать их на свои интересы и уступки украинской власти.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразил украинский волонтер Мирослав Гай. По его словам, в этом смысле нельзя критиковать президента Владимира Зеленского или новую политическую власть, ситуация такова, что им не позавидуешь.

"Отныне Россия будет брать все больше заложников, чтобы менять их на выгодных для себя уступки со стороны украинской власти. И это вопрос не к Зеленскому, ему не позавидуешь. Сказать, не освобождайте наших людей – очень жестоко. А сказать, освобождайте их любой ценой – это уступки национальным интересам, которые приведут еще к большим потерям, жертвам и смертям. Это как цугцванг, когда каждый ход и решения плохое", – считает он.

обмен пленными

По словам Гая, российская практика захвата заложников закончится вместе с развалом России и изменением их политической системы. Поэтому Украина и весь цивилизованный мир должны давить на них санкциями и экономической блокадой.

"Кремль должен понять, что за любого украинского заложника получит огромные санкции и экономическое давление. Если там увидят, что мы идем на уступки и делаем все для освобождения наших людей, то такая ситуация скорее всего приведет к тысячам дальнейших смертей, сотням новых заложников. Сложно сказать, что хуже", – предположил Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам помощника главы государства Андрея Ермака, который возглавлял рабочую группу, занимающеюся вопросами обмена заключенных, Зеленский лично добился освобождения из российкого плена украинского режиссера Олега Сенцова и других заключенных.

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