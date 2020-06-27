Экс-разведчик КГБ объяснил, почему Зеленскому не нужно встречаться с Путиным

Президенту Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с Владимиром Путиным, поскольку глава РФ будет использовать это как для своего пиара, так и для унижения Украины и ее лидера.

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Путин добился невероятного: он сейчас злодей в глазах всей политической элиты Соединенных Штатов Америки, друг только Трампа, и то – Трамп вынужден молчать об этом", – считает Швец.

По его мнению, российский президент никогда не пойдет ни на какие уступки в результате переговоров.

"Я могу еще до любой встречи сказать, что скажет Путин... Он всегда будет использовать это, чтобы показать, что он "конкретный пацан", – добавил экс-разведчик.

Он также назвал президента Российской Федерации "человеком с ущербной психикой". По его словам, "комплекс неполноценности делает Путина недоговороспособным".

Швец также посоветовал Владимиру Зеленскому не спешить с принятием решений по Донбассу, которые спустя некоторое время не можно будет изменить или "переиграть".

"Не надо сейчас принимать судьбоносных решений", – уверяет он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Швец также заявил, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем и якобы в поездках возит с собой личный туалет.