Зеленскому не доверяют 50% украинцев, – опрос
За год президентства Владимира Зеленского рейтинг доверия к нему украинцев существенно обвалился. Сейчас главе государства не доверяют 50% населения.
Об этом заявила председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева, передает Интерфакс-Украина. По ее словам, баланс доверия президента Украины за год с позитивного +34,1% опустился до негативного -8,9%.
"После избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация начала изменяться в январе, и, как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса. И сейчас баланс доверия негативный", – отметила Балакирева.
Она уточнила, что сейчас Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют – 28,3%, скорее не доверяют – 25,4% и полностью не доверяют – 24,8%.
"Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", – резюмировала социолог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным КМИС, за последние недели электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40%. Так, социологические замеры в мае свидетельствуют о падении рейтинга главы государства на 5%.
Что касается рейтинга партии "Слуга народа", то он, по замерам SOCIC, с осени 2019 года упал почти на 20% (в октябре 2019 года электоральный показатель данной партии составлял 44%, в мае – 25%).
По словам замглавы управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Сергея Дубенко, сейчас в ОПУ обсуждают перенос местных выборов под предлогом эпидемии коронавируса в Украине.
Такой сценарий рассматривается из-за обвала рейтинга провластной партии "Слуга народа" в регионах и по стране в целом.