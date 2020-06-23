Зеленскому не доверяют 50% украинцев, – опрос

Виктория Довгань Политика 15:18, 23.06.2020 Обновлено: 16:11, 23.06.2020

За год президентства Владимира Зеленского рейтинг доверия к нему украинцев существенно обвалился. Сейчас главе государства не доверяют 50% населения.

Об этом заявила председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева, передает Интерфакс-Украина. По ее словам, баланс доверия президента Украины за год с позитивного +34,1% опустился до негативного -8,9%.

"После избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация начала изменяться в январе, и, как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса. И сейчас баланс доверия негативный", – отметила Балакирева.

Она уточнила, что сейчас Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют – 28,3%, скорее не доверяют – 25,4% и полностью не доверяют – 24,8%.

"Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", – резюмировала социолог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по данным КМИС, за последние недели электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40%. Так, социологические замеры в мае свидетельствуют о падении рейтинга главы государства на 5%.

  • Что касается рейтинга партии "Слуга народа", то он, по замерам SOCIC, с осени 2019 года упал почти на 20% (в октябре 2019 года электоральный показатель данной партии составлял 44%, в мае – 25%).

  • По словам замглавы управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Сергея Дубенко, сейчас в ОПУ обсуждают перенос местных выборов под предлогом эпидемии коронавируса в Украине.

  • Такой сценарий рассматривается из-за обвала рейтинга провластной партии "Слуга народа" в регионах и по стране в целом.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Климкин: Украина вступает в очень опасный период, Путин "перезагружается" в президента другой страны

В Минске 15 ОМОНовцев уволились из-за разгона демонстрантов: силовики пошли против Лукашенко. Фото

"Слуги народа" в карантин пообедали в ресторане Днепра на 15 тысяч гривен. Фото и видео

В Житомире избили представителя партии Шария: брызнул слезоточивым газом в ветерана "Азова". Видео

В Днепре нардепов от "Слуги народа" засняли в ресторане во время карантина. Фото