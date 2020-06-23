Зеленскому не доверяют 50% украинцев, – опрос

За год президентства Владимира Зеленского рейтинг доверия к нему украинцев существенно обвалился. Сейчас главе государства не доверяют 50% населения.

Об этом заявила председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева, передает Интерфакс-Украина. По ее словам, баланс доверия президента Украины за год с позитивного +34,1% опустился до негативного -8,9%.

"После избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация начала изменяться в январе, и, как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса. И сейчас баланс доверия негативный", – отметила Балакирева.

Она уточнила, что сейчас Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют – 28,3%, скорее не доверяют – 25,4% и полностью не доверяют – 24,8%.

"Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", – резюмировала социолог.

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