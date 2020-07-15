Зеленскому не доверяют 49% украинцев, – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля.

"Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяют ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия негативным", – отмечают социологи.

Согласно результатам исследования, главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкова доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 45%. В то же время премьер-министру Денису Шмыгалю – 14% и 62% соответственно, а голове Офиса президента Андрею Ермаку – 9% и 48% соответственно.

"40,5% граждан соглашаются, что президент Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого не могут сказать", – говорится в исследовании.

Так, 9% опрошенных склоняются к ответу о честности, порядочности и президента, и его политической команды. В то же время 33% считают, что ни президент, ни большинство членов его команды – не являются честными и порядочными людьми.

Исследование проводилось методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 человека в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 29 июня, свидетельствуют, что доля украинцев, одобряющих действия Зеленского, за месяц снизилась на 9%.