Зеленскому напомнили обещание запретить VIP-палаты для политиков при COVID-19. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится на лечении в изолированной палате "Феофании" со спецсвязью, еще в марте заявлял о том, что у политиков не будет VIP-условия в украинских больницах.

Так, в видеообращении от 26 марта глава государства сообщил, что премьер-министру Украины была поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас не совок, и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", – говорил тогда Зеленский.

По его словам, ни у одного политика или бизнесмена, в государственных и коммунальных больницах, не будет лучших условий, чем у обычного украинца.

"Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете каково это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", – подчеркивал президент.

Он добавил, что равные условия касаются всех, исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады.

Тем не менее, сейчас Зеленский изменил свою точку зрения, согласившись лечиться в элитной больнице "Феофания". Там же лечится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

При этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президента госпитализировали, чтобы не обустраивать специальное помещение в его резиденции. Зеленского и Ермака разместили в изолированных палатах, откуда они могут вести работу.

Журналисты, которым удалось попасть на территорию "Феофании", рассказали, что корпус больницы, где находится глава государства, фактически превратился в режимный объект.

Корпус "Феофании" фактически превратился в режимный объект Telegram PavlovskyNews

В палату к Зеленскому никого не пускают Telegram PavlovskyNews

Корпус расположен в ухоженной парковой зоне Telegram PavlovskyNews

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский имеет легкие симптомы заболевания.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов на днях озвучил показания, при которых госпитализируют пациентов с коронавирусом. Среди них нету легкого течения болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL,президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании".