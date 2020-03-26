Зеленскому напомнили о невыполненных за год громких обещаниях: где промахнулся

Президент Украины Владимир Зеленский за год на посту главы государства не воплотил в жизнь основные обещания, высказанные в ходе избирательной кампании. При этом их выполнение преимущественно носило чисто формальный характер и не позволило достичь задач, которые он озвучивал в качестве кандидата.

В частности, речь идет об интервью для телеканала "1+1" от 24 марта 2019 года, в котором он довольно подробно рассказал о своем видении важнейших реформ в стране, взаимодействия с МВФ, шагов по восстановлению экономики и войны на Донбассе. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на странице в Facebook.

"Основные обещания по экономическому и социальному блоку не выполнены. Зато реализованы преимущественно мелкие непринципиальные решения, которые мало на что влияют. Как правило, те рецепты, которые предлагал кандидат Зеленский, не дали нужного эффекта и де-факто не работают", – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Зеленский не выполнил основные обещания годичной давности – КИУ

Далее в Комитете избирателей перечислили 9 основных обещаний годичной давности от Зеленского:

1. "Первое – считаю, что нужен русскоязычный телеканал, который вещает на территорию Донбасса, в мир"

Выполнено. В частности, 1 марта 2020 года состоялся запуск государственного телеканала "Дом", созданного для нужд жителей ОРДЛО.

2. "Второе – это поднимать экономику в нашей стране"

Не выполнено. Как отмечают в КИУ, за время работы команды "Слуги народа" базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились.

Так, по итогам 2019 года промышленное производство сократилось на 0,5% (в 2018 г. выросло на 3%). Торговое сальдо осталось отрицательным (в январе-ноябре 2019 – 9,3 млрд долларов, январе-ноябре 2018 г. – 8,8 млрд долларов). Сельское хозяйство за год выросло на 1,1% (в 2018 г. – на 8,1%), строительство – на 20% (в 2018 г. – рост на 8,5%). Кроме этого, цены на потребительском рынке выросли на 7,9% по сравнению с прошлым годом.

3. "Нужно показать реальную борьбу с коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна... на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь его к прокурору, тот должен рассмотреть это дело и взыскать с человека-коррупционера деньги. В двойном, тройном размере".

В процессе выполнения. Известно, что в прошлом году 17 октября Верховная Рада приняла закон о обличителях коррупции, который вступил в силу 1 января 2020-го. В случае правильного сообщения о коррупционных действиях, обличители коррупции могут получить 10% от суммы ущерба.

"Правда, на практике этот механизм пока не доказал свою эффективность и никоим образом не улучшил состояние борьбы с коррупцией", – отметили в КИУ.

Владимир Зеленский m.day.kyiv.ua

4. "Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы разные) должны открыться... Мы разговариваем с коллегами, все говорят: "Конечно, хотим, дайте нам правила игры". Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа".

Не выполнено. Механизмы нулевой декларации и налоговой амнистии не были реализованы на практике. В то же время, подчеркивают в КИУ, некоторые инициативы "Слуги народа", напротив, вызвали серьезную критику со стороны представителей малого и среднего бизнеса (в частности, так называемый закон о кассовых аппаратах для ФЛП).

5. "Мы брали деньги, то обязаны их отдавать МВФ. Разрывать их не имеем права. Это имидж страны"

В процессе выполнения. В частности, в феврале 2020 года Украина выплатила по кредитам МВФ 213,6 млн долларов.

6. "С представителями МВФ я тоже встречался и хотел понять: вам действительно так важно, чтобы наши люди умирали, чтобы у них не было возможности заплатить эти тарифы? Они сказали нет... Им важно не где вы берете деньги, а показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами"

"Властям не удалось достичь значительного прогресса в вопросе договоренностей с МВФ в тарифном вопросе. В начале октября Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины установления рыночных цен на газ, что, по словам президента, означает увеличение тарифов", – комментируют в КИУ.

7. "Есть цивилизованный способ убрать президента – это закон об импичменте"

Выполнено. Действительно, 10 сентября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента.

8. "Что такое "ДУСя", в которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию"

В процессе выполнения. Так, в октябре 2019 года указом президента первые пять объектов Государственного управления делами были переданы на приватизацию (в частности, отель "Днепр" в Киеве).

9. "Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании"

Не выполнено. Ведь США и Великобритания так и не присоединились к Минскому процессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист и публицист Виталий Портников заявил, что ситуация в Украине, которая сформировалась после президентских и парламентских выборов 2019 года, напоминает узурпацию власти небольшой группой лиц (мафии) во главе с бывшим телевизионным актером Владимиром Зеленским. По его словам, при этом глава государства постоянно берет на себя функции, которые не прописаны в Конституции.

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