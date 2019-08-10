Зеленскому на заметку: развенчаны главные мифы о выборах президента онлайн

Проведение выборов президента Украины онлайн таит в себе несколько опасных моментов. Обещания советника Владимира Зеленского по digital-направлению Михаила Федорова эксперты встретили настороженно.

Как передает ВВС, уже на следующих президентских выборах украинцы смогут голосовать онлайн с помощью системы The Vote.

Предполагается, что в Украине избирателей онлайн будут идентифицировать с помощью электронных подписей, Mobile ID и, возможно, Smart ID для смартфонов.

Выборы президента в Украине "Прямий"

Итак, развенчаны три основных мифа избирательного онлайна:

№ 1. Усиление демократии.

На участках тайну волеизъявления следят наблюдатели. Это святая святых электоральной демократии. Ее как раз выборы в онлайне не гарантируют. Человек может голосовать с любого компьютера в любом месте.

№ 2. Защита системы от хакерских атак.

Одна из опасностей – это нарушение работы избирательного сервера, куда будут поступать результаты голосования онлайн. Подобное можно осуществить, перегрузив сервер запросами (denial-of-service attacks). В исследованиях голосования онлайн это называют одной из самых серьезных системных угроз для этой технологии.

№ 3. Голосование онлайн привлекает молодежь и повышает явку.

Некоторые эксперты советуют вводить эту технологию если не для всей страны, то по крайней мере для тех, кто будет голосовать впервые.

Впрочем, до сих пор страны, где можно голосовать онлайн, не получили подтверждения высокой активности молодежи. Так, Норвегия отказалась от голосования онлайн, в частности, и потому, что молодые избиратели не стали голосовать активнее благодаря внедрению опции онлайн.

Как писал OBOZREVATEL, перепись населения в Украине будет происходить при помощи смартфонов. Она запланирована на 2020 год. Те, кто не сможет сделать это самостоятельно, воспользуются услугами представителей команды переписи и заполнят традиционную анкету.

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