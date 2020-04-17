Зеленскому крупно повезло с коронавирусом – социолог

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и власти повезло с ситуацией с коронавирусом. Ведь иначе пришлось бы объяснять населению политические провалы в стране.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал заместитель директора института социологии Национальной академии наук, доктор философских наук Евгений Головаха.

"Считаю, что власти во главе с Зеленским крупно повезло с коронавирусом. Именно благодаря тому, что внимание людей переключилось с политической составляющей общественной жизни на медицинскую, удалось сравнительно безболезненно провести закон о рынке земли и, наверное, удастся преодолеть сопротивление Коломойского и решить проблему "ПриватБанка", – отметил он.

Владимир Зеленский

Головаха добавил, что нынешняя власть показала свою неопытность и неподготовленность.

"Кабмин Гончарука – это были легкомысленные мечтатели. На меня они произвели ужасающее впечатление. Когда они заявили о планах увеличить ВВП на 40% роста за пять лет, я понял, что эти люди не понимают вообще, с чем им придется столкнуться", – указал социолог.

По мнению ученого, в Украине наступал критический момент в политике, но произошла эпидемия COVID-19.

"И все, власть приосанилась, превратилась из бессильной и беспомощной в настоящую биовласть, думающую о жизни и здоровье людей и ради этого предпринимающую все возможные меры. Это им дало шанс на какое-то время поддержать свой авторитет и рейтинг, удастся получить деньги от МВФ и несколько смягчить экономические последствия эпидемии. А дальше будем смотреть", – подытожил Головаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Головаха сказал, что карантин в Украине принес как положительные, как и отрицательные результаты для украинцев.

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