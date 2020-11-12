Президенту Украины Владимиру Зеленскому хотят создать именной видеоблог. Его концепцию начали разрабатывать в Офисе президента.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Украинской правде". По его словам, каждый ролик будет длиться не более 10 минут.

В каждом блоге президент будет обсуждать 5-6 базовых тем недели.

"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то", – сказал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании".