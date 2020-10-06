Зеленскому доверяют больше трети украинцев – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выразили доверие более трети украинцев – почти 38% населения.

Об этом говорят данные опроса Центра социального мониторинга, проведенного 20-29 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Зеленскому полностью доверяют 13,8% респондентов. 29% опрошенных – скорее не доверяют и совсем не доверяют 27,5%. Остальные респонденты затруднились с ответом на вопрос о доверии гаранту.

Согласно результатам исследования, баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил –18,8%, в то время как в декабре 2019 года он составлял +31,5%, в июне 2020 года – -8,9%, в июле – -11,5%, в августе – -15,6%.

Также украинцев расспрашивали о доверии к Национальному банку, Верховной Раде и Кабинету министров. В результате НБУ полностью доверяют 3,3% респондентов, скорее доверяют – 20,6%, скорее не доверяют – 36,4% и совсем не доверяют 28,9% опрошенных.

Правительству полностью доверяют 3,9% украинцев, скорее доверяют – 18,1%, скорее не доверяют – 39% и совсем не доверяют 32,5% опрошенных.

Парламенту полностью доверяют 2,8% респондентов, скорее доверяют – 16,4%, скорее не доверяют – 40,7% и совсем не доверяют 34,7% опрошенных украинцев.

Баланс доверия-недоверия НБУ в сентябре составил -41,4% (в декабре 2019 года он составлял -38%), Кабинета министров – -49,5% (в декабре – -19%), Верховной Рады – -56,2% (в декабре – -28%).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с апреля 2020 года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал с более 40% до ниже 30% в сентябре.